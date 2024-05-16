В этой смешной короткометражке за 19 минут, актеры не произнесли ни одной реплики, но обрели огромную популярность

В фильме "Самогонщики" актеры не произнесли ни одной фразы

1:05 Your browser does not support the audio element. Кино

В 1961 году на советские экраны вышел фильм_короткометражка "Самогонщики". В ролях были задействованы актеры Георгий Вицин, Юрий Никулин и Евгений Моргунов — полюбившаяся зрителям троица Трус, Балбес и Бывалый.

Фото: YouTube канал series TV by Скриншот видео YouTube канала series TV 1,42 тыс. is licensed under public domain

В этом коротком фильме, который длился всего лишь 19 минут, актёры только исполнили песню, но и ни разу не произнесли ни одной реплики. Однако после премьеры троица актёров стала невероятно популярной. Зрители воспринимали их как единое целое и думали, что в жизни они тоже дружат.

Но на самом деле актёры встречались только во время съёмок. После съёмок комедии "Самогонщики" Юрий Никулин и Леонид Гайдай стали близкими друзьями и даже дружили семьями. С Георгием Вициным режиссёр тоже поддерживал тёплые отношения. Однако с Евгением Моргуновым Гайдай поссорился после съёмок "Кавказской пленницы". Больше они, к сожалению, не общались.