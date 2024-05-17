Компания "Netflix" продлила сериал "Задача трёх тел" на 2-й сезон

У сериала "Задача трёх тел" будет продолжение

0:50 Your browser does not support the audio element. Кино

"Netflix" решил продлить сериал "Задача трёх тел" на 2-й сезон. Соответствующий видеоролик опубликован на YouTube-канале компании.

Фото: flickr.com by freestocks.org is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Анонс появился в сети по прошествии почти 2-х месяцев с премьеры ленты. Из описания к нему следует, что завершение сериала будет иметь "умопомрачительный" конец.

"Сериал "Задача трёх тел" продлён! "Netflix" доведёт эту эпическую историю до умопомрачительного завершения!", — сказано в сообщении.

По сюжету 1-го сезона человечество впервые вступает в контакт с инопланетной цивилизацией. В основу ленты положено произведение писателя Лю Цысина "Память о прошлом Земли". Его работы стали популярны не только в Китае, но и в других странах.