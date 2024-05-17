Компания "Netflix" продлила сериал "Задача трёх тел" на 2-й сезон

"Netflix" решил продлить сериал "Задача трёх тел" на 2-й сезон. Соответствующий видеоролик опубликован на YouTube-канале компании.
Анонс появился в сети по прошествии почти 2-х месяцев с премьеры ленты. Из описания к нему следует, что завершение сериала будет иметь "умопомрачительный" конец.
"Сериал "Задача трёх тел" продлён! "Netflix" доведёт эту эпическую историю до умопомрачительного завершения!", — сказано в сообщении.
По сюжету 1-го сезона человечество впервые вступает в контакт с инопланетной цивилизацией. В основу ленты положено произведение писателя Лю Цысина "Память о прошлом Земли". Его работы стали популярны не только в Китае, но и в других странах.
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