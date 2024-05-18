Цитаты народного артиста СССР Юрия Никулина — любопытные и остроумные

Что говорил Юрий Никулин: самые остроумные и интересные фразы

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Юрий Никулин, пожалуй, один из самых известных актёров Советского Союза. Он принимал участие в таких культовых фильмах, как "Бриллиантовая рука", "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "12 стульев", а также во многих других. Рассказываем об интересных цитатах народного артиста СССР.

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О быстротечности времени:

"Порой что-то отложишь на завтра и с ужасом думаешь: а завтра — это же практически через несколько часов!".

О том, что человеку следует быть счастливым:

"Никогда не мстите подлым людям. Просто станьте счастливыми. И они это не переживут".

О том, что людям нужно пробовать себя в разных сферах жизни:

"Никогда не ищите успеха там, где вы однажды его нашли".

О том, что исчезнуть могут только надежды, которые исполнились:

"В природе ничего не пропадает, кроме исполнившихся надежд".

О судьбе: