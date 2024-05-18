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Цитаты народного артиста СССР Юрия Никулина — любопытные и остроумные

Что говорил Юрий Никулин: самые остроумные и интересные фразы

1:11
Кино

Юрий Никулин, пожалуй, один из самых известных актёров Советского Союза. Он принимал участие в таких культовых фильмах, как "Бриллиантовая рука", "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "12 стульев", а также во многих других. Рассказываем об интересных цитатах народного артиста СССР.

Что говорил Юрий Никулин: самые остроумные и интересные фразы
Фото: commons.wikimedia.org by Lanselotka is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

О быстротечности времени:

"Порой что-то отложишь на завтра и с ужасом думаешь: а завтра — это же практически через несколько часов!".

О том, что человеку следует быть счастливым:

"Никогда не мстите подлым людям. Просто станьте счастливыми. И они это не переживут".

О том, что людям нужно пробовать себя в разных сферах жизни:

"Никогда не ищите успеха там, где вы однажды его нашли".

О том, что исчезнуть могут только надежды, которые исполнились:

"В природе ничего не пропадает, кроме исполнившихся надежд".

О судьбе:

"Судьба — это когда по одной колее ночью из 2-х городов навстречу друг другу выходят 2 поезда. Они несутся друг на друга, не зная, что едут по одной колее. И всё-таки они не встречаются. А знаете почему? Не судьба!".

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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