Актёр Андрей Смоляков, сыгравший во множестве военно-патриотических картин отказался почтить память мирных жителей Белгорода и Донецка, погибших от обстрелов ВСУ.
Несколько недель журналисты просили актёра принять участие в патриотической акции, но он не отвечал на сообщения в мессенджерах, а по телефону "даже обсуждать что-то подобное отказался".
В то же время нельзя сказать, что популярный и востребованный российский актёр напрочь лишен чувства эмпатии. Он неоднократно публиковал полные скорби видео о погибших в первые дни ближневосточного конфликта израильтянах и гражданах других стран, любивших Израиль.
В 2014 году в одном из интервью Смоляков заявил, что считает "неправильным" отношение российских властей к населению. Актёр сказал, что на этой части суши человеческая жизнь не является главной ценностью.
Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, считает, что певец Ярослав Дронов, известный как Шаман, нечестно поступил с его отцом.