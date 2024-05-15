Не является главной ценностью: Андрей Смоляков избегает участия в акциях в память о погибших от обстрелов ВСУ

Андрей Смоляков отказался принять участие в акции памяти о погибших жителях Белгорода

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Актёр Андрей Смоляков, сыгравший во множестве военно-патриотических картин отказался почтить память мирных жителей Белгорода и Донецка, погибших от обстрелов ВСУ.

Фото: commons.wikimedia.org by Крассоткин is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

Несколько недель журналисты просили актёра принять участие в патриотической акции, но он не отвечал на сообщения в мессенджерах, а по телефону "даже обсуждать что-то подобное отказался".

В то же время нельзя сказать, что популярный и востребованный российский актёр напрочь лишен чувства эмпатии. Он неоднократно публиковал полные скорби видео о погибших в первые дни ближневосточного конфликта израильтянах и гражданах других стран, любивших Израиль.

В 2014 году в одном из интервью Смоляков заявил, что считает "неправильным" отношение российских властей к населению. Актёр сказал, что на этой части суши человеческая жизнь не является главной ценностью.