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Постоянно выяснял отношения с женой: куда делся муж секретарши Верочки из фильма "Служебный роман"

Муж Верочки изначально был одним из главных героев фильма "Служебный роман"

Кино

Изначально в сценарии фильма "Служебный роман" присутствовал еще один персонаж — муж секретарши Верочки.

Муж Верочки изначально был одним из главных героев фильма "Служебный роман"
Фото: YouTube канал Обо всём by Скриншот видео YouTube канала Обо всём is licensed under public domain

По сюжету он также работал в "статистическом учреждении" и часто выяснял отношения с женой. Роль этого персонажа исполнял актёр Александр Фатюшин и с ним даже было отснято много материала. Но, к сожалению,  во время съёмок Фатюшин получил травму глаза и больше не мог продолжать работу. В итоге скандальный супруг секретарши так и не появился в фильме, но его голос звучал по телефону во время разговоров Верочки. Хотя Фатюшину не досталась даже озвучка, в кадре звучит голос Олега Басилашвили.

Но несмотря на то, что Александр так и не появился в фильме как полноценный персонаж, он всё же сыграл эпизодические роли в некоторых сценах: сразу после титров, когда Новосельцев пытается занять 20 рублей у Ольги; когда в вестибюле учреждения появляется "умерший" Бубликов; и в сцене, где сотрудники удивляются новому образу Калугиной.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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