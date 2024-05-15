Постоянно выяснял отношения с женой: куда делся муж секретарши Верочки из фильма "Служебный роман"

Изначально в сценарии фильма "Служебный роман" присутствовал еще один персонаж — муж секретарши Верочки.
По сюжету он также работал в "статистическом учреждении" и часто выяснял отношения с женой. Роль этого персонажа исполнял актёр Александр Фатюшин и с ним даже было отснято много материала. Но, к сожалению, во время съёмок Фатюшин получил травму глаза и больше не мог продолжать работу. В итоге скандальный супруг секретарши так и не появился в фильме, но его голос звучал по телефону во время разговоров Верочки. Хотя Фатюшину не досталась даже озвучка, в кадре звучит голос Олега Басилашвили.
Но несмотря на то, что Александр так и не появился в фильме как полноценный персонаж, он всё же сыграл эпизодические роли в некоторых сценах: сразу после титров, когда Новосельцев пытается занять 20 рублей у Ольги; когда в вестибюле учреждения появляется "умерший" Бубликов; и в сцене, где сотрудники удивляются новому образу Калугиной.
Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, считает, что певец Ярослав Дронов, известный как Шаман, нечестно поступил с его отцом.