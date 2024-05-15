Диадема из патиссонов: Лена Ленина прошлась по красной дорожке Каннского кинофестиваля

Лена Ленина снова вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля

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Лена Ленина, владелица сети маникюрных салонов, вновь вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля. Она делает это уже много лет, и продолжает удивлять публику своими экстравагантными нарядами.

Фото: YouTube канал Лена Ленина by Скриншот видео YouTube канала Лена Ленина is licensed under public domain

На этот раз на голове у Лены можно увидеть диадему из патиссонов. Фотографы при появлении Лениной обычно держат объективы опущенными, потому что фриков там и так достаточно, и для профессионалов они не представляют интереса. К тому же, наряжаться в костюм огородного пугала в Каннах не комильфо. Но для Лены главное напомнить о себе и она остается верной своему стилю.

Более 20 лет назад Лена участвовала в реалити-шоу на французском телевидении. А еще раньше юная Лена начинала свою карьеру ведущей на Новосибирском телевидении.