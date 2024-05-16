В турецких сериалах нет откровенных сцен: этому есть просто объяснение

В турецких сериалах герои ведут себя более чем целомудренно

1:07 Your browser does not support the audio element. Кино

Турецкие сериалы нравятся зрителям-романтикам: какой ни взять сериал, в каждой серии кипят страсти и между героями случается сказочная любовь, однако кое-чего между экранными влюблёнными всё же не хватает.

Фото: commons.wikimedia.org by Huda farhat is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Зрители заметили, что в турецких сериалах любовь в основном проявляется через взгляды, слова и поступки. Что касается жарких объятий и поцелуев, то даже их от персонажей ждать не приходится, не говоря уже о более откровенных сценах. Многих любителей сериалов это разочаровывает, ведь им хочется в полной мере увидеть, как герои любят друг друга.

Отсутствию страстных эпизодов в турецких сериалах есть простое объяснение: менталитет турок не допускает внебрачных связей. Жители Турции ценят целомудрие, потому и в кино показывают любовь в определённых рамках дозволенности.

Что касается эротических эпизодов, о них в турецкий киноиндустрии вообще не идёт речи, поскольку цензура точно не разрешит даже намёками показывать физическую близость на экране.