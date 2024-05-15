Советский троянский конь: сколько человек прятались внутри Змея Горыныча в сказке "Василиса Прекрасная"

В мае 1940 года вышел фильм-сказка Александра Роу "Василиса Прекрасная"

1:18 Your browser does not support the audio element. Кино

В мае 1940 года на экраны вышел легендарный фильм-сказка Александра Роу "Василиса Прекрасная". Произведение советского кинематографа стало настоящим шедевром мирового киноискусства. Его посмотрели более 19 миллионов зрителей.

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Одним из самых ярких и новаторских по исполнению героев фильма стал Змей Горыныч. Его создание было поручено рабочим Экспериментального завода игрушек в подмосковном Загорске, которые предложили на выбор несколько макетов. В итоге в картину попал самый большой образец: его длина составляла 11 метров, а высота — 5 метров! Реквизит был настолько объемным, что для его транспортировки потребовалось четыре железнодорожных платформ. На съёмках в Ялте его приводили в движение 20 человек, которые помещались в головах, управляли шеями, туловищем и хвостом.

Примечательно, что именно в "Василисе Прекрасной" Георгий Милляр впервые сыграл Бабу Ягу. Этот образ стал его фирменным и позже актер появлялся в роли сказочной злодейки еще в трёх фильмах Роу: "Морозко", "Огонь, вода и медные трубы" и "Золотые рога".