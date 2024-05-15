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Александр Мартынов признался, почему на самом деле сменил фамилию

Александр Мартынов сменил фамилию, поскольку посчитал, что надо вернуться к истокам

0:46
Кино

Александр Мартынов рассказал изданию "NEWS.ru", что сменил фамилию вовсе не из-за персонажа в популярном сериале "Универ". 

Александр Мартынов сменил фамилию, поскольку посчитал, что надо вернуться к истокам
Фото: Личный архив by Афонина Анастасия is licensed under public domain

Актёр признался, что Мартынов — настоящая фамилия его предков.

"Фамилия Мартынов — это родовая фамилия по обеим ветвям, а Стекольников придумал дед 100 лет назад. Я посчитал нужным вернуть. Борьбы никакой нет. Я благодарен проекту "Универ", — заявил он. 

Александр Мартынов добавил, что ощущает себя более уверенным после смены фамилии. Это помогло начать ему саморазвиваться. 

Ранее Pravda.Ru писала, что Александр Мартынов мог не появиться в ленте "Универ. 13 лет спустя".

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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