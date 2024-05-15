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Винная компания обвинила Брэда Питта в растрате средств

Винная компания подала иск на Брэда Питта из-за бассейна

0:49
Кино

Винная компания, против которой Брэд Питт ранее подал иск из-за сомнений в её праве претендовать на долю Анджелины Джоли, подала встречный иск. Её представители заявили, что актёр использовал винодельню как "личную свинью-копилку". Об этом пишет издание "Daily Mail".

Винная компания подала иск на Брэда Питта из-за бассейна
Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По мнению компании, Брэд Питт использовал средства для реконструкции собственного бассейна, а также создания личной студии звукозаписи, линии косметики и бренда алкогольных напитков. Представители уверены, что из-за трат актёра, винная компания потеряла крупную сумму денег. 

Ранее адвокаты Анджелины Джоли назвали требование Брэда Питта об обнародовании соглашений о неразглашении "дорогим, расточительным, необоснованным и оскорбительным".

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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