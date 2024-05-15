Винная компания обвинила Брэда Питта в растрате средств

Винная компания, против которой Брэд Питт ранее подал иск из-за сомнений в её праве претендовать на долю Анджелины Джоли, подала встречный иск. Её представители заявили, что актёр использовал винодельню как "личную свинью-копилку". Об этом пишет издание "Daily Mail".
По мнению компании, Брэд Питт использовал средства для реконструкции собственного бассейна, а также создания личной студии звукозаписи, линии косметики и бренда алкогольных напитков. Представители уверены, что из-за трат актёра, винная компания потеряла крупную сумму денег.
Ранее адвокаты Анджелины Джоли назвали требование Брэда Питта об обнародовании соглашений о неразглашении "дорогим, расточительным, необоснованным и оскорбительным".
Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, считает, что певец Ярослав Дронов, известный как Шаман, нечестно поступил с его отцом.