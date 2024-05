Она пьет кровь младенцев деревьев: раскрыт секрет молодости Ларисы Вербицкой

Раскрыт секрет молодости и красоты телеведущей Ларисы Вербицкой. Оказывается, она пьёт берёзовый сок, чтобы поддерживать свою привлекательность и здоровье. И даже сама его добывает.

