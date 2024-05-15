Она пьет кровь младенцев деревьев: раскрыт секрет молодости Ларисы Вербицкой

Ларису Вербицкую папарацци застали за сбором березового сока

Раскрыт секрет молодости и красоты телеведущей Ларисы Вербицкой. Оказывается, она пьёт берёзовый сок, чтобы поддерживать свою привлекательность и здоровье. И даже сама его добывает.

Фото: thebestphotos.ru by Михаил Попов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

Папарацци сфотографировали, как 64-летняя телеведущая собирает целительный напиток в селе Красный Ключ в Нуримановском районе Башкирии.

"Она пьет кровь младенцев деревьев!", — пошутили пользователи сети.

Берёзовый сок полезен для профилактики анемии и онкологических заболеваний. Но аллергикам нужно быть внимательными. Также его можно заморозить, чтобы использовать кубики для улучшения состояния кожи, укрепления ногтей и волос.