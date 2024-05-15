Она пьет кровь младенцев деревьев: раскрыт секрет молодости Ларисы Вербицкой

Раскрыт секрет молодости и красоты телеведущей Ларисы Вербицкой. Оказывается, она пьёт берёзовый сок, чтобы поддерживать свою привлекательность и здоровье. И даже сама его добывает.
Папарацци сфотографировали, как 64-летняя телеведущая собирает целительный напиток в селе Красный Ключ в Нуримановском районе Башкирии.
"Она пьет кровь младенцев деревьев!", — пошутили пользователи сети.
Берёзовый сок полезен для профилактики анемии и онкологических заболеваний. Но аллергикам нужно быть внимательными. Также его можно заморозить, чтобы использовать кубики для улучшения состояния кожи, укрепления ногтей и волос.
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