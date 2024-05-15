Я ничего не должен: Оскар Кучера раскрыл, что собирается сделать с американским паспортом своего сына

Оскар Кучера рассказал о двойном гражданстве 5-летнего сына и сказал, что не будет рвать его паспорт.
"Я ничего не должен никаким хейтерам. Мой сын получал гражданство в другое время в другом мире, в другой стране", — подчеркнул он.
По словам актера, разумному человеку даже в голову не придет требовать отказаться от двойного гражданства. Кучера заявил, что не собирается строить из себя ура-патриота, готового порвать паспорт несовершеннолетнего сына.
В новом видеопроекте "Сорян, это подкаст" Оскар рассказал ведущему, что у него есть друзья и на Украине и в США. Актер признался, что этих людей он не может воспринимать как врагов.
Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, считает, что певец Ярослав Дронов, известный как Шаман, нечестно поступил с его отцом.