Я ничего не должен: Оскар Кучера раскрыл, что собирается сделать с американским паспортом своего сына

Оскар Кучера рассказал о двойном гражданстве своего 5-летнего сына

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Оскар Кучера рассказал о двойном гражданстве 5-летнего сына и сказал, что не будет рвать его паспорт.

Фото: YouTube канал FAMETIME TV by Скриншот видео YouTube канала FAMETIME TV is licensed under public domain

"Я ничего не должен никаким хейтерам. Мой сын получал гражданство в другое время в другом мире, в другой стране", — подчеркнул он.

По словам актера, разумному человеку даже в голову не придет требовать отказаться от двойного гражданства. Кучера заявил, что не собирается строить из себя ура-патриота, готового порвать паспорт несовершеннолетнего сына.

В новом видеопроекте "Сорян, это подкаст" Оскар рассказал ведущему, что у него есть друзья и на Украине и в США. Актер признался, что этих людей он не может воспринимать как врагов.