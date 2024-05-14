Рассказываю тайну: Мария Голубкина раскрыла причину развода с Николаем Фоменко

В одном из выпусков шоу "Звёзды сошлись" Мария Голубкина рассказала о причинах расставания с Николаем Фоменко. Она призналась, что их брак, в котором родились двое детей, распался из-за бассейна. Муж страстно хотел его построить, а она была категорически против этой идеи.
"Я рассказываю тайну, почему мы развелись с Колей Фоменко. Он сказал: "Ты мне не давала строить бассейн". А он построил. И у него дом ещё больше, чем у меня — 600 метров. И бассейн", — пояснила Мария.
Сама Мария не испытывает восторга от наличия бассейна на участке. Ее раздражает необходимость ухаживать за ним. Да и стрижка газонов на 24-х сотках ей не по душе, поэтому актриса решила продать свой загородный дом.
Несмотря на развод, Фоменко и Голубкина поддерживают дружеские отношения. Мария однажды спросила у Николая, доволен ли он бассейном в новом доме. По её словам, он тоже понял, что это не только удовольствие поплавать, но и определенные неудобства. Бывший муж пожаловался, что каждый раз приходится закрывать все окна, чтобы поставить всё под охрану.
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