Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Страховая компания "Хатхор" открывает филиалы в Симерополе и Ставрополе
Как избежать нежелательного обыска автомобиля: советы водителям
Американская пресса отмечает успех российского наступления на Украине
Оттенки и деликатные цвета: вдохновение для маникюра на выпускной 2024
Риелтор Корягина заявила, что счётчики и батареи обязаны поменять бесплатно
Астроном Язев насчитал восемь вспышек в ходе мощной магнитной бури
В России резко подорожали духи
Интересный факт о разработке логотипа Nike
Виза "современных кочевников" будет введена в Казахстане
Главная причина, почему новый сериал про Шерлока Холмса слабее советской экранизации

Новый сериал про Шерлока Холмса сильно отличается от советской экранизации

1:01
Кино

Произведения Артура Конан Дойла о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне пользуются огромной популярностью во всём мире. Неудивительно, что в разных странах снимают множество экранизаций этих романов.

Новый сериал про Шерлока Холмса сильно отличается от советской экранизации
Фото: flickr.com by Ewan Munro is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Самой известной экранизацией знаменитого английского детектива стал советский многосерийный фильм с Василием Ливановым и Виталием Соломиным, а в 2000-х годах в Великобритании был сериал "Шерлок" с Бенедиктом Камбербэтчем.

Эти две экранизации разительно отличаются друг от друга, и советский фильм оказался гораздо сильнее британского благодаря тому, что в нём детальнее показаны расследования легендарного сыщика.

В британской версии не показана логика мышления Шерлока Холмса. Он внезапно делает выводы, а то, что его к ним приводит, остаётся за кадром, в то время как в советском фильме зрители имеют возможность проследить за логикой мышления любимого персонажа.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Певец ЮрКисс рассказал, что Шаман "обманул" его отца перед концертом в Донбассе

Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, считает, что певец Ярослав Дронов, известный как Шаман, нечестно поступил с его отцом.

Певец ЮрКисс рассказал об обмане певца Шамана перед концертом в Донбассе
Из-за чего желтеют листья огурцов?
Даём советы, чтобы листья огурцов не желтели
В Германии заявили об ответственности России за рост поставок газа в ЕС
Петуния будет радовать своими красками: рассказываем, что надо делать
Российское наступление на Харьков подходит к кульминации Дмитрий Плотников Грузия принимает меры купирования госпереворота по украинскому сценарию Любовь Степушова Залог нашей победы в СВО — полное доверие власти и народа Виктор Пахомов
Опилки в огороде: рассказываем плюсы и минусы
"Не Цой и не герой": Оскар Кучера прошёлся по Шаману
Губят урожай: вот какие ошибки при высадке томатов в открытый грунт могут привести к негативным последствиям
Губят урожай: вот какие ошибки при высадке томатов в открытый грунт могут привести к негативным последствиям
Последние материалы
В Китае рассказали об уроке по поводу санкций, который может преподать Россия
Страховая компания "Хатхор" открывает филиалы в Симерополе и Ставрополе
Как избежать нежелательного обыска автомобиля: советы водителям
Американская пресса отмечает успех российского наступления на Украине
Оттенки и деликатные цвета: вдохновение для маникюра на выпускной 2024
Риелтор Корягина заявила, что счётчики и батареи обязаны поменять бесплатно
Новый сериал про Шерлока Холмса сильно отличается от советской экранизации
Астроном Язев насчитал восемь вспышек в ходе мощной магнитной бури
В России резко подорожали духи
Интересный факт о разработке логотипа Nike
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников