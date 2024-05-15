Главная причина, почему новый сериал про Шерлока Холмса слабее советской экранизации

Новый сериал про Шерлока Холмса сильно отличается от советской экранизации

1:01 Your browser does not support the audio element. Кино

Произведения Артура Конан Дойла о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне пользуются огромной популярностью во всём мире. Неудивительно, что в разных странах снимают множество экранизаций этих романов.

Фото: flickr.com by Ewan Munro is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Самой известной экранизацией знаменитого английского детектива стал советский многосерийный фильм с Василием Ливановым и Виталием Соломиным, а в 2000-х годах в Великобритании был сериал "Шерлок" с Бенедиктом Камбербэтчем.

Эти две экранизации разительно отличаются друг от друга, и советский фильм оказался гораздо сильнее британского благодаря тому, что в нём детальнее показаны расследования легендарного сыщика.

В британской версии не показана логика мышления Шерлока Холмса. Он внезапно делает выводы, а то, что его к ним приводит, остаётся за кадром, в то время как в советском фильме зрители имеют возможность проследить за логикой мышления любимого персонажа.