Тихон Жизневский рассказал, каким будет главный герой фильма "Майор Гром: Игра"

Тихон Жизневский заявил, что майор Гром станет эмоциональнее

0:45 Your browser does not support the audio element. Кино

На YouTube-канале "Bubble Comics" появился видеоролик, в котором актёры предстоящего фильма "Майор Гром: Игра" рассказали о своих персонажах.

Фото: commons.wikimedia.org by Marianna Amill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Исполнитель главной роли Тихон Жизневский заявил, что в новой картине его герой будет более эмоциональным.

"Главной задачей было изменить эмоциональную амплитуду Грома, потому что в первой части он был табуреточным. Он был достаточно примитивный, скупой на проявление эмоций", — сообщил актёр.

"Майор Гром: Игра" выйдет в российский прокат на следующей неделе — 23 мая. В проекте Игорю Грому предстоит сразиться со злодеем Призраком, который предложит ему сыграть в опасную игру.