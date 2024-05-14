Тихон Жизневский рассказал, каким будет главный герой фильма "Майор Гром: Игра"

На YouTube-канале "Bubble Comics" появился видеоролик, в котором актёры предстоящего фильма "Майор Гром: Игра" рассказали о своих персонажах.
Исполнитель главной роли Тихон Жизневский заявил, что в новой картине его герой будет более эмоциональным.
"Главной задачей было изменить эмоциональную амплитуду Грома, потому что в первой части он был табуреточным. Он был достаточно примитивный, скупой на проявление эмоций", — сообщил актёр.
"Майор Гром: Игра" выйдет в российский прокат на следующей неделе — 23 мая. В проекте Игорю Грому предстоит сразиться со злодеем Призраком, который предложит ему сыграть в опасную игру.
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