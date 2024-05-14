Актриса Лиана Гриба избила Елену Ерёменко, жену Никиты Волкова

Лиана Гриба и Елена Ерёменко не поделили Никиту Волкова

0:53 Your browser does not support the audio element. Кино

Звезда сериала "Постучись в мою дверь в Москве" Лиана Гриба избила Елену Ерёменко, жену Никиты Волкова. Об этом пишет "SHOT".

Фото: flickr.com by jason clapp is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Telegram-канал опубликовал текст заявления Елены Ерёменко. Из него следует, что инцидент произошёл 9 декабря 2023 года на культурно-массовом мероприятии. Лиана Гриба приревновала Елену Ерёменко к Никите Волкову. Актриса пыталась убедить заявительницу, что на самом деле он любит её. После этого Лиана Гриба атаковала Елену Ерёменко и нанесла ей серию ударов. Затем Никита Волков вместе с супругой покинули мероприятие.

В заявлении Елена Ерёменко попросила возбудить уголовное дело "по факту нанесения побоев и хулиганских действий".