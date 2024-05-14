Роман Исаев заявил, что проект "Майор Гром: Игра" должен собрать большую кассу

Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев заявил, что фильм "Майор Гром: Игра" обязан заработать 2 миллиарда рублей после неприбыльных майских выходных. Об этом он сообщил Национальной службе новостей.
Роман Исаев уточнил, что было бы лучше, если предстоящий проект собрал в прокате ещё большую сумму.
"Лучше, чтобы он собрал 3 миллиарда рублей, но это пока мечты. В таком случае у кинотеатров будет подушка безопасности на лето. После этого ещё полгода ничего с потенциалом на миллиард рублей не предвидится", — заявил он.
Член АВК добавил, что отечественные картины должны собирать в прокате минимум 4 миллиарда рублей каждый месяц. Только тогда российская киноиндустрия сможет хорошо функционировать.
Ранее сообщалось, что фильм "Сто лет тому вперёд" не оправдал ожиданий кинотеатров.
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