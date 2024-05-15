Вот почему в советских фильмах герои дарили женщинам чётное количество цветов

Советские режиссёры уделяли большое внимание деталям, поэтому зрители до сих пор любят рассматривать всё, что находится в кадре в фильмах Леонида Гайдая и Эльдара Рязанова.
Зрители заметили одну повторяющуюся деталь: у обоих режиссёров герои дарят женщинам именно гвоздики. Новосельцев (Андрей Мягков) в "Служебном романе" подарил Людмиле Прокофьевне (Алиса Фрейндлих) букет этих цветов, и товарищ Саахов (Владимир Этуш) в "Кавказской пленнице" тоже решил встретить Нину (Наталья Варлей), вручив ей гвоздики.
Пользователей Сети удивило даже не столько предпочтение гвоздик другим цветам в советских фильмах, сколько количество цветов в букетах. Замечено, что часто герои дарили своим возлюбленным чётное количество цветов, что в наше время выглядит странно. Тот же Новосельцев подарил Калугиной шесть гвоздик, а Саахов Нине — две.
На самом деле разгадка этого явления очень простая. В советское время ещё не было чёткого правила, сколько цветов должно быть в букете, поэтому герои не заморачивались на этот счёт. Подарить два, четыре, шесть или восемь цветков считалось абсолютно нормальным и не ассоциировалось с трауром.
Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, считает, что певец Ярослав Дронов, известный как Шаман, нечестно поступил с его отцом.