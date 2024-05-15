Вот почему в советских фильмах герои дарили женщинам чётное количество цветов

В советских фильмах мужчины не считали количество цветов в букетах для женщин

1:21 Your browser does not support the audio element. Кино

Советские режиссёры уделяли большое внимание деталям, поэтому зрители до сих пор любят рассматривать всё, что находится в кадре в фильмах Леонида Гайдая и Эльдара Рязанова.

Фото: commons.wikimedia.org by Noordzee23 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Зрители заметили одну повторяющуюся деталь: у обоих режиссёров герои дарят женщинам именно гвоздики. Новосельцев (Андрей Мягков) в "Служебном романе" подарил Людмиле Прокофьевне (Алиса Фрейндлих) букет этих цветов, и товарищ Саахов (Владимир Этуш) в "Кавказской пленнице" тоже решил встретить Нину (Наталья Варлей), вручив ей гвоздики.

Пользователей Сети удивило даже не столько предпочтение гвоздик другим цветам в советских фильмах, сколько количество цветов в букетах. Замечено, что часто герои дарили своим возлюбленным чётное количество цветов, что в наше время выглядит странно. Тот же Новосельцев подарил Калугиной шесть гвоздик, а Саахов Нине — две.

На самом деле разгадка этого явления очень простая. В советское время ещё не было чёткого правила, сколько цветов должно быть в букете, поэтому герои не заморачивались на этот счёт. Подарить два, четыре, шесть или восемь цветков считалось абсолютно нормальным и не ассоциировалось с трауром.