Актриса Мария Куликова рассказала, какими были съёмки 11-го сезона "Склифосовского"

Мария Куликова рассказала, что съёмки 11-го сезона "Склифосовского" проходили очень тяжело. Об этом она сообщила в интервью изданию "Телепрограмма".
Актриса призналась, что некоторые сцены сериала снимались на дне карьера в Подмосковье.
"Съёмки проходили очень тяжело, потому что стоял собачий холод. И вся группа вынуждена была находиться на дне этого карьера. А все наши пресловутые известные тёплые вагончики с горячим чаем оставались далеко от базы, где мы снимали", — рассказала Мария Куликова.
Она добавила, что сцены снимались ночью, и всем хотелось спать.
"Но в любом случае это приключение, и оно интереснее, чем съёмки в павильоне. Это ведь впечатление!", — заключила актриса.
1-й сезон ленты "Склифосовский" вышел в 2012 году. В сериале показали будни врачей известного медицинского центра.
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