Ходченкова чуть не полетела в космос вместо Пересильд, но её не приняли: оказалась слабее только в одном

Имя Юлии Пересильд в первую очередь ассоциируется с фильмом "Вызов", ставшим настоящей сенсацией: это первый случай, когда художественный фильм снимали в космосе. Пересильд на долгое время стала актрисой номер один, однако вместо неё в космическом корабле могла оказаться другая блондинка — Светлана Ходченкова.
Звезда мелодрамы "Благословите женщину" ничем не уступала Пересильд. И внешние данные, и актёрский талант актрисы были именно такими, какие требовались для "Вызова", однако в результате Ходченкову всё же не утвердили на эту роль.
Летящие в космос люди всегда проходят медицинскую комиссию, и делается это не для формальности. Космонавты на самом деле должны обладать железным здоровьем, но именно этим Ходченкова, к сожалению, не может похвастаться.
Поначалу отоларингологи направили Светлану на операцию на соответствующих органах, чтобы она могла поучаствовать в фильме, но потом всё-таки решили не рисковать её здоровьем. Из-за этого было принято решение искать другую актрису.
Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, считает, что певец Ярослав Дронов, известный как Шаман, нечестно поступил с его отцом.