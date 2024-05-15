Ходченкова чуть не полетела в космос вместо Пересильд, но её не приняли: оказалась слабее только в одном

Ходченкова могла бы полететь в космос вместо Пересильд

1:10 Your browser does not support the audio element. Кино

Имя Юлии Пересильд в первую очередь ассоциируется с фильмом "Вызов", ставшим настоящей сенсацией: это первый случай, когда художественный фильм снимали в космосе. Пересильд на долгое время стала актрисой номер один, однако вместо неё в космическом корабле могла оказаться другая блондинка — Светлана Ходченкова.

Фото: earthobservatory.nasa.gov by Robert Simmon is licensed under Creative Commons CC0 License

Звезда мелодрамы "Благословите женщину" ничем не уступала Пересильд. И внешние данные, и актёрский талант актрисы были именно такими, какие требовались для "Вызова", однако в результате Ходченкову всё же не утвердили на эту роль.

Летящие в космос люди всегда проходят медицинскую комиссию, и делается это не для формальности. Космонавты на самом деле должны обладать железным здоровьем, но именно этим Ходченкова, к сожалению, не может похвастаться.

Поначалу отоларингологи направили Светлану на операцию на соответствующих органах, чтобы она могла поучаствовать в фильме, но потом всё-таки решили не рисковать её здоровьем. Из-за этого было принято решение искать другую актрису.