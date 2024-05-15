Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Терминал аэропорта Пулково эвакуировали из-за сувенира, похожего на гранату
Как привлечь к ответственности инспектора ГИБДД: основания и процедура
Среди россиян вырос спрос на отдых в пятизвездочных отелях Крыма
Говорим о пользе сорняков
Цены на электронику в России вырастут на 20%
Полезный смузи с киви и бананом
Икра: секрет красоты и здоровья в вашем меню
Алла Пугачёва и Максим Галкин* побывали на концерте группы ДДТ на Кипре
В СФР объяснили, как проверить остаток материнского капитала онлайн
Ходченкова чуть не полетела в космос вместо Пересильд, но её не приняли: оказалась слабее только в одном

Ходченкова могла бы полететь в космос вместо Пересильд

1:10
Кино

Имя Юлии Пересильд в первую очередь ассоциируется с фильмом "Вызов", ставшим настоящей сенсацией: это первый случай, когда художественный фильм снимали в космосе. Пересильд на долгое время стала актрисой номер один, однако вместо неё в космическом корабле могла оказаться другая блондинка — Светлана Ходченкова.

Ходченкова могла бы полететь в космос вместо Пересильд
Фото: earthobservatory.nasa.gov by Robert Simmon is licensed under Creative Commons CC0 License

Звезда мелодрамы "Благословите женщину" ничем не уступала Пересильд. И внешние данные, и актёрский талант актрисы были именно такими, какие требовались для "Вызова", однако в результате Ходченкову всё же не утвердили на эту роль.

Летящие в космос люди всегда проходят медицинскую комиссию, и делается это не для формальности. Космонавты на самом деле должны обладать железным здоровьем, но именно этим Ходченкова, к сожалению, не может похвастаться.

Поначалу отоларингологи направили Светлану на операцию на соответствующих органах, чтобы она могла поучаствовать в фильме, но потом всё-таки решили не рисковать её здоровьем. Из-за этого было принято решение искать другую актрису.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Певец ЮрКисс рассказал, что Шаман "обманул" его отца перед концертом в Донбассе

Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, считает, что певец Ярослав Дронов, известный как Шаман, нечестно поступил с его отцом.

Певец ЮрКисс рассказал об обмане певца Шамана перед концертом в Донбассе
Как использовать опилки огороднику?
Опилки в огороде: рассказываем плюсы и минусы
Петуния будет радовать своими красками: рассказываем, что надо делать
Даём советы, чтобы листья огурцов не желтели
Госсекретарь на Украине. В огороде бузина, а в Киеве "дядька Блинкен" Дмитрий Плотников Грузия принимает меры купирования госпереворота по украинскому сценарию Любовь Степушова Залог нашей победы в СВО — полное доверие власти и народа Виктор Пахомов
В Германии заявили об ответственности России за рост поставок газа в ЕС
Доктор Александр Мясников рассказал, что в его курятник пробралась лисица и передушила всех кур
Какую кошку выбрать: лучшие породы для каждого типа жилища
Какую кошку выбрать: лучшие породы для каждого типа жилища
Последние материалы
Как привлечь к ответственности инспектора ГИБДД: основания и процедура
Среди россиян вырос спрос на отдых в пятизвездочных отелях Крыма
Говорим о пользе сорняков
Цены на электронику в России вырастут на 20%
Полезный смузи с киви и бананом
Икра: секрет красоты и здоровья в вашем меню
Алла Пугачёва и Максим Галкин* побывали на концерте группы ДДТ на Кипре
В СФР объяснили, как проверить остаток материнского капитала онлайн
В Роскосмосе рассказали об утилизации старого оборудования МКС
Ученые дали ответ, видят ли собаки сны
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников