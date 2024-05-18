Джонни Депп был на грани банкротства: как это произошло

Как Джонни Депп лишился своего состояния

1:07 Your browser does not support the audio element. Кино

Казалось бы, знаменитые актёры должны всегда жить в изобилии. Однако случается, что они оказываются на грани банкротства. Так произошло и у Джонни Деппа.

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В 2018 году стало известно, что звезда "Пиратов Карибского моря" потерял крупную сумму денег. Об этом он лично рассказал в интервью изданию "Rolling Stone".

К тому моменту за свою карьеру Джонни Депп заработал примерно 650 миллионов долларов. Его финансами управляла компания "The Management Stone", которой он полностью доверял. Тем не менее, актёр заявил, что организация использовала его средства в личных целях.

Компания обвинила Джонни Деппа в ответ. Представители "The Management Stone" сообщили, что актёр чрезмерно расточителен. Согласно отчёту, знаменитость тратил около 2-х миллионов долларов в месяц. Он приобретал объекты недвижимости, произведения искусства, автомобили и другие дорогие вещи. Этого актёр отрицать не стал.