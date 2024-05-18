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Джонни Депп был на грани банкротства: как это произошло

Как Джонни Депп лишился своего состояния

1:07
Кино

Казалось бы, знаменитые актёры должны всегда жить в изобилии. Однако случается, что они оказываются на грани банкротства. Так произошло и у Джонни Деппа.

Как Джонни Депп лишился своего состояния
Фото: flickr.com by matsubokkuri is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В 2018 году стало известно, что звезда "Пиратов Карибского моря" потерял крупную сумму денег. Об этом он лично рассказал в интервью изданию "Rolling Stone".

К тому моменту за свою карьеру Джонни Депп заработал примерно 650 миллионов долларов. Его финансами управляла компания "The Management Stone", которой он полностью доверял. Тем не менее, актёр заявил, что организация использовала его средства в личных целях.

Компания обвинила Джонни Деппа в ответ. Представители "The Management Stone" сообщили, что актёр чрезмерно расточителен. Согласно отчёту, знаменитость тратил около 2-х миллионов долларов в месяц. Он приобретал объекты недвижимости, произведения искусства, автомобили и другие дорогие вещи. Этого актёр отрицать не стал.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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