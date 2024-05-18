Увлекательные фильмы, в которых в качестве главного героя выступает кот

Pravda.Ru сделала подборку фильмов, в которых главными героями являются очаровательные хвостатые.
В основу картины лёг одноимённый автобиографический бестселлер. Кроме того, у проекта есть продолжение — "Рождество кота Боба".
Уличный музыкант Джеймс Боуэн никак не может наладить свою жизнь. У него даже нет достаточного количества денег на еду. Однажды он встречает рыжего кота, которого решает взять себе. Питомцу дают кличку Боб. С этого момента жизнь музыканта начинает становится значительно лучше.
Дочь трудоголика Тома Бренда мечтает о коте. Поэтому отец решает сделать ей такой подарок на день рождения. В зоомагазине он покупает самого роскошного кота по кличке Пушистые Штаны. Однако по пути на праздник Том Бренд попадает в аварию. В сознание он приходит уже в теле нового питомца.
Однажды преступники по ошибке похищают горничную, но её находит кот Ди Си. Женщина на ремешке своих часов выцарапывает послание и помещает их на питомца вместо ошейника. Спустя некоторое время хозяйка кота Пэтти обнаруживает мольбу о помощи. Она начинает поиски пропавшей горничной.
Кстати, ранее Pravda.Ru делала подборку фильмов, в которых главными героями являются собаки.
Ксения Бородина, известная телеведущая, поделилась в своем Instagram* историями о том, как она столкнулась с неожиданной аллергической реакцией.