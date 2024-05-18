Увлекательные фильмы, в которых в качестве главного героя выступает кот

Не только "Гарфилд": 3 фильма, в которых главным героем является кот

1:32 Your browser does not support the audio element. Кино

Pravda.Ru сделала подборку фильмов, в которых главными героями являются очаровательные хвостатые.

Фото: pixabay.com by Karin Laurila is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Уличный кот по кличке Боб"

В основу картины лёг одноимённый автобиографический бестселлер. Кроме того, у проекта есть продолжение — "Рождество кота Боба".

Уличный музыкант Джеймс Боуэн никак не может наладить свою жизнь. У него даже нет достаточного количества денег на еду. Однажды он встречает рыжего кота, которого решает взять себе. Питомцу дают кличку Боб. С этого момента жизнь музыканта начинает становится значительно лучше.

"Девять жизней"

Дочь трудоголика Тома Бренда мечтает о коте. Поэтому отец решает сделать ей такой подарок на день рождения. В зоомагазине он покупает самого роскошного кота по кличке Пушистые Штаны. Однако по пути на праздник Том Бренд попадает в аварию. В сознание он приходит уже в теле нового питомца.

"Эта дикая кошка"

Однажды преступники по ошибке похищают горничную, но её находит кот Ди Си. Женщина на ремешке своих часов выцарапывает послание и помещает их на питомца вместо ошейника. Спустя некоторое время хозяйка кота Пэтти обнаруживает мольбу о помощи. Она начинает поиски пропавшей горничной.

Кстати, ранее Pravda.Ru делала подборку фильмов, в которых главными героями являются собаки.