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Эти фильмы собрали в кинозалах СССР слишком мало зрителей

Провалились в прокате: худшие фильмы СССР

1:47
Кино

Недавно "Аргументы и Факты" сделали подборку 5-и советских фильмов, которые не понравились зрителям своей эпохи.

Провалились в прокате: худшие фильмы СССР
Фото: commons.wikimedia.org by Cornischong is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

1960 год, "Русский сувенир". Издание отметило, что роль 25-летней Варвары Комаровой в картине исполнила 58-летняя актриса Любовь Орлова. Причём команде не удалось загримировать её под молодую девушку. Кроме того, проект посмотрело лишь 19,4 миллионов зрителей.

1961 год, "Человек ниоткуда". Ещё до выхода в прокат фильм ругали многие критики. Например, негативно о картине отозвались в газете "Советская культура". Более того, партийный идеолог Михаил Суслов тоже оценил её невысоко. Впоследствии фильм даже сняли с проката.

1973 год, "Нейлон 100%". Этот проект критиковали в журнале "Советский экран", а в кинотеатры на него пришло только 13,7 миллионов человек. Но в целом, как отметило издание, результат оказался выше границы окупаемости.

1983 год, "Берегите мужчин". Проект попал в список самых плохих премьер года. Причём такой рубрики не было в "Советском экране" на протяжении нескольких лет. Фильм посмотрело лишь 16,1 миллионов зрителей.

1985 год, "Пришла и говорю". И эту картину — с Аллой Пугачёвой в главной роли — советские граждане тоже оценили невысоко. В кинотеатры на новинку пришло 25,7 миллионов человек. Изначально критики ругали картину, но всё же впоследствии некоторые о ней отзывались положительно.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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