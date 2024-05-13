Актриса Малого театра Юлия Зыкова попала в ДТП в Москве

Заслуженная артистка России Юлия Зыкова попала в ДТП

0:48 Your browser does not support the audio element. Кино

Заслуженная артистка России Юлия Зыкова стала участницей дорожно-транспортного происшествия в Москве. Об этом пишет издание "Московский комсомолец".

Фото: commons.wikimedia.org by JoeNomi 1961 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Инцидент произошёл накануне. Актриса ехала на работу в районе 7-и утра. На улице Ясеневая её автомобиль столкнулся с другой машиной. Мимо проезжал автобус, водитель которого вызвал скорую помощь. Впоследствии актрису госпитализировали, однако позже её отпустили домой.

Юлия Зыкова принимала участие во многих картинах. Среди них — "Звездочёт", "Судебная колонка" и "Шеф. Возвращение". С 2019 года актриса выступает на сцене Малого театра.