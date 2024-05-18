Этот фильм стал абсолютным лидером проката в Советском Союзе по числу зрителей

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Посмотрели миллионы: фильм, который стал абсолютным лидером проката в СССР

1:15
Кино

Мексиканская мелодрама "Есения" являлась абсолютным лидером проката в Советском Союзе. Картину посмотрело 91,4 миллионов зрителей. 

Посмотрели миллионы: фильм, который стал абсолютным лидером проката в СССР
Фото: hashi photo is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Фильм вышел в 1971 году и впоследствии быстро завоевал любовь советской аудитории. Режиссёр проекта — Альфредо Б. Кревенна. За свою жизнь он снял около 150 работ. Главную героиню картины сыграла Жаклин Андере. Роль прославила девушку, и сейчас многие зрители знают актрису именно по ней. 

В чём же заключается сюжет популярной мелодрамы?

У главной героини Есении непростая судьба. Она появилась на свет вне брака, а благородное семейство не захотело порочить своё имя и решило скрыть позор. Поэтому вскоре после рождения девочку отдали цыганам.

Есения выросла на редкость очаровательной девушкой. Она вбрала в себя только самое лучшее как от биологических, так и от приёмных родителей. Однажды главная героиня встречает офицера Освальдо и влюбляется в него. Он отвечает взаимностью. Однако случается несчастье — офицера берут в плен, о чём Есения не знает. По стечению обстоятельств главная героиня встречается со своей кровной семьёй и узнаёт, что сестра Луиса тоже влюблена в Освальдо. 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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