Советские актёры в кино красили губы и глаза наравне с актрисами: это нужно было не для красоты

В советском кино даже мужчины красили губы и глаза

1:17 Your browser does not support the audio element. Кино

Советское кино отличается естественными цветами, поэтому нелегко с первого раза разглядеть, что в старых фильмах, особенно в сказках и фантастике, на лица не только актрис, но и актёров нанесена косметика.

Фото: flickr.com by O Boticário SPFW is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Если внимательно присмотреться, можно увидеть на щеках у Иванушки (Эдуард Изотов) из "Морозко" румяна, на губах — помаду алого оттенка, а глаза у актёра подведены тенями. Впрочем, это смотрится так гармонично на лице красавца-блондина, что кажется, будто он просто цветущий юноша, потому и выглядит так ярко.

Другой пример — Ихтиандр (Владимир Коренев) из "Человека-амфибии". На его лице тоже можно увидеть при детальном рассмотрении макияж. Возникает вопрос: для чего мужчинам красили губы и глаза, если косметика — привилегия женщин? Ответ на этот вопрос кроется в технических особенностях старых киноплёнок.

Цветочувствительность у катушек была не лучшего качества, поэтому без косметики лица актёров могли бы получиться блёклыми, а мимика — невыразительной. Именно для этого нужно было подчёркивать определённые части лица с помощью макияжа. Как правило, это были губы, глаза и скулы.