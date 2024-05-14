Советские актёры в кино красили губы и глаза наравне с актрисами: это нужно было не для красоты

Советское кино отличается естественными цветами, поэтому нелегко с первого раза разглядеть, что в старых фильмах, особенно в сказках и фантастике, на лица не только актрис, но и актёров нанесена косметика.
Если внимательно присмотреться, можно увидеть на щеках у Иванушки (Эдуард Изотов) из "Морозко" румяна, на губах — помаду алого оттенка, а глаза у актёра подведены тенями. Впрочем, это смотрится так гармонично на лице красавца-блондина, что кажется, будто он просто цветущий юноша, потому и выглядит так ярко.
Другой пример — Ихтиандр (Владимир Коренев) из "Человека-амфибии". На его лице тоже можно увидеть при детальном рассмотрении макияж. Возникает вопрос: для чего мужчинам красили губы и глаза, если косметика — привилегия женщин? Ответ на этот вопрос кроется в технических особенностях старых киноплёнок.
Цветочувствительность у катушек была не лучшего качества, поэтому без косметики лица актёров могли бы получиться блёклыми, а мимика — невыразительной. Именно для этого нужно было подчёркивать определённые части лица с помощью макияжа. Как правило, это были губы, глаза и скулы.
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