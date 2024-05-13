Актриса Юлия Пересильд рассказала о своей жизни в Таиланде вне съёмок

Актриса Юлия Пересильд в историях своего Instagram*-аккаунта рассказала, как проводит время в Таиланде вне съёмок.
Она сообщила, что накануне загадывала желания, посещала храмы и обедала в китайском ресторане.
"Таиланд — интересное место. И это не только пляжи. Много всего. Сегодня весь день загадывали с девчонками желания. Были в храмах, слушали много интересных историй о стране. Пообедали в прекрасном китайском ресторанчике прямо в городе Пхукете", — написала Юлия Пересильд.
Напомним, что актриса отправилась в Таиланд для съёмок фильма "ON". В картине она исполняет роль девушки Ксении, которая противостоит искусственному интеллекту.
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