Последняя роль для Первого: Андрей Миронов, сыгравший Ферста в "Человеке с бульвара Капуцинов", так и не увидел премьеры фильма

Для работы над фильмом "Человек с бульвара Капуцинов" в 1986 году режиссер Алла Сурикова собрала целую плеяду талантливых советских актёров: Николай Караченцов, Андрей Миронов, Леонид Ярмольник.
Для Андрея Миронова, который сыграл в картине Ферста (Первого в переводе с английского), эта роль стала последней. Актёр ушёл из жизни вскоре после окончания работы над картиной, во время гастролей театра "Сатиры" в Риге. Это случилось 16 августа 1987 года, когда ему было всего 46 лет.
К сожалению, Андрей Александрович не успел увидеть премьеру фильма в Москве, но он успел посмотреть его в Ленинграде на неофициальном показе.
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