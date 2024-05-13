Последняя роль для Первого: Андрей Миронов, сыгравший Ферста в "Человеке с бульвара Капуцинов", так и не увидел премьеры фильма

"Человек с бульвара Капуцинов" стал последним фильмом Андрея Миронова

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Для работы над фильмом "Человек с бульвара Капуцинов" в 1986 году режиссер Алла Сурикова собрала целую плеяду талантливых советских актёров: Николай Караченцов, Андрей Миронов, Леонид Ярмольник.

Фото: Киноконцерн "Мосфильм" by YouTube канал Скриншот видео YouTube канала Киноконцерн "Мосфильм" is licensed under public domain

Для Андрея Миронова, который сыграл в картине Ферста (Первого в переводе с английского), эта роль стала последней. Актёр ушёл из жизни вскоре после окончания работы над картиной, во время гастролей театра "Сатиры" в Риге. Это случилось 16 августа 1987 года, когда ему было всего 46 лет.

К сожалению, Андрей Александрович не успел увидеть премьеру фильма в Москве, но он успел посмотреть его в Ленинграде на неофициальном показе.