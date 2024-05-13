Вахтанг Кикабидзе после песни "Мои года — моё богатство" обрек себя на вечное амплуа старика

Вахтанг Кикабидзе исполнив песню "Мои года — моё богатство" превратился для всех в старика.
Интересно, что на момент выхода песни "Мои года — моё богатство" Кикабидзе было чуть больше сорока лет. Однако седина в волосах, грузинский акцент и актёрское мастерство создали образ старика, и большую часть своей карьеры он провёл именно в этом амплуа.
А сама строчка из произведения Роберта Рождественского "Мои года — моё богатство" стало очень популярным и даже вошло в "Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений". Оно используется как иносказательное обозначение гордости за достойно прожитую жизнь.
Правильный полив является чрезвычайно важной частью выращивания арбуза.