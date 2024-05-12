Актриса Нино Нинидзе рассказала, в каких сценах она старается не сниматься

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Нино Нинидзе призналась, что избегает обнажённых съёмок

0:57
Кино

Нино Нинидзе заявила, что старается не сниматься в полностью обнажённых сценах. Об этом актриса рассказала в программе "Кино в деталях".

Нино Нинидзе призналась, что избегает обнажённых съёмок
Фото: commons.wikimedia.org by Christoph2109 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Нино Нинидзе объяснила свою позицию: ей не хочется, чтобы зритель думал, что сцена "переходит за какую-то грань".

"Я стараюсь всё-таки, чтобы это не бросалось в глаза, и у человека не было ощущения, что это какая-то эротика или что-то переходит за какую-то грань. Когда я пришла на знакомство с режиссёром, то настояла на том, чтобы моя героиня не обнажалась так, как все мои коллеги", — призналась она.

Напомним, что Нино Нинидзе впервые снялась в кино в 2010 году. Она дебютировала в фильме "Тихая застава". Впоследствии актриса приняла участие в проектах "Отель Элеон", "В активном поиске" и других. Сейчас фильмография Нино Нинидзе насчитывает около 30 работ.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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