"Четыре малолетних стервозы": пользователи Сети разочарованы продолжением "Папиных дочек"

Пользователи Сети рассказали, чем им не понравилось продолжение "Папиных дочек"

1:13 Your browser does not support the audio element. Кино

Продолжение "Папиных дочек" далеко не всем зрителям пришлось по вкусу. Многие признались, что с большим удовольствием смотрели первый сезон, в котором ещё девочками участвовали ныне повзрослевшие актрисы, а то, что показывают сейчас, уже совершенно не хочется смотреть.

Фото: commons.wikimedia.org by jkl-foto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Пользователи Сети отметили, что при просмотре первого сезона можно было подобрать несколько метких слов, чтобы охарактеризовать каждую из дочек в семье Васнецовых. У них были разные характеры, разные интересы и увлечения, разные желания. Они все имели собственную индивидуальность, а теперь новые героини отличаются друг от друга только внешностью, однако даже это не главное, за что критикуют зрители продолжение сериала.

Поклонники старых добрых "Папиных дочек" пришли к выводу, что сценаристы перестарались в своём стремлении придать дочкам Даши и Веника как можно больше современности. Из-за этого девочки получились слишком меркантильными и эгоистичными.