"Четыре малолетних стервозы": пользователи Сети разочарованы продолжением "Папиных дочек"

Продолжение "Папиных дочек" далеко не всем зрителям пришлось по вкусу. Многие признались, что с большим удовольствием смотрели первый сезон, в котором ещё девочками участвовали ныне повзрослевшие актрисы, а то, что показывают сейчас, уже совершенно не хочется смотреть.
Пользователи Сети отметили, что при просмотре первого сезона можно было подобрать несколько метких слов, чтобы охарактеризовать каждую из дочек в семье Васнецовых. У них были разные характеры, разные интересы и увлечения, разные желания. Они все имели собственную индивидуальность, а теперь новые героини отличаются друг от друга только внешностью, однако даже это не главное, за что критикуют зрители продолжение сериала.
Поклонники старых добрых "Папиных дочек" пришли к выводу, что сценаристы перестарались в своём стремлении придать дочкам Даши и Веника как можно больше современности. Из-за этого девочки получились слишком меркантильными и эгоистичными.
"Четыре малолетних стервозы разводят на деньги отца и деда. Вот и вся суть сериала. Вам ещё интересно это смотреть?" — написал один из пользователей Сети.
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