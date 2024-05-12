Не одна: Светлана Ходченкова отдыхает в Париже с молодым спутником

Светлана Ходченкова улетела на майские каникулы в Париж

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41-летняя актриса Светлана Ходченкова наслаждается отпуском в Париже. В своем микроблоге она делится фотографиями, на которых можно увидеть, что она проводит время в компании мужчины.

Фото: thebestphotos.ru by Михаил Попов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

Судя по снимкам, Ходченкова и её кавалер наслаждаются прогулками по Парижу. Актриса явно даёт понять, что с личной жизнью у неё всё хорошо. На одном из кадров можно увидеть избранника артистки. Он одет в джинсы и кроссовки, а рядом с ним — изящные и прозрачные туфельки Светланы.

Напомним, что недавно стало известно о романе Светланы Ходченковой с бизнесменом Павлом Манченко. Он намного моложе актрисы, но, похоже, серьёзно настроен в отношении неё.