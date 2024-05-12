Обучает Ивана грузинским традициям: сын Надежды Михалковой уехал к отцу Резо Гигинеишвили

Дочь режиссёра Никиты Михалкова, Надежда в 2017 году рассталась с мужем, режиссёром Резо Гигинеишвили, но сохранила с ним нормальные отношения.
Несмотря на развод, они оба воспитывают совместных детей: Ивана и Нину. Недавно Резо забрал сына, которому сейчас 12 лет, в Грузию, чтобы познакомить с культурными особенностями своей страны: танцами, заунывными песнями, длительными посиделками с винопитием и витиеватыми тостами.
Под одним из снимков, где Иван в объятиях грузинской артистки Нани Брегвадзе, поклонники отметили, как заметно мальчик подрос и повзрослел.
Правильный полив является чрезвычайно важной частью выращивания арбуза.