Софи Лорен назвала тип женщин, которые способны блистать и без косметики

Сегодня сложно поверить, что когда-то, учась в школе, Софи Лорен сталкивалась с насмешками. Язвительные одноклассники дразнили сверстницу "жердью" и не догадывались о том, что когда-то она станет самой знаменитой итальянской актрисой, и на фильмы с её участием будут ломиться толпы в кинотеатры.
Софи Лорен стала не просто талантливой актрисой, но и красивой женщиной, от которой невозможно оторвать глаз, однако её секрет красоты заключается не только в правильном макияже, стильной одежде и удачной причёске. Это лишь дополнительные средства, которые использует актриса. В первую очередь она выделяет совсем другое.
Звезда фильма "Брак по-итальянски" уверена, что внешность может очаровывать только в том случае, если женщина обладает богатым внутренним миром и интеллектом.
"Важно уметь пользоваться мозгами так же умело, как и пудреницей", — высказалась однажды Софи Лорен.
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