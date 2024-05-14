Софи Лорен назвала тип женщин, которые способны блистать и без косметики

Софи Лорен рассказала, каким женщинам можно не пользоваться косметикой

1:01 Your browser does not support the audio element. Кино

Сегодня сложно поверить, что когда-то, учась в школе, Софи Лорен сталкивалась с насмешками. Язвительные одноклассники дразнили сверстницу "жердью" и не догадывались о том, что когда-то она станет самой знаменитой итальянской актрисой, и на фильмы с её участием будут ломиться толпы в кинотеатры.

Фото: unsplash.com by Alysa Bajenaru is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Софи Лорен стала не просто талантливой актрисой, но и красивой женщиной, от которой невозможно оторвать глаз, однако её секрет красоты заключается не только в правильном макияже, стильной одежде и удачной причёске. Это лишь дополнительные средства, которые использует актриса. В первую очередь она выделяет совсем другое.

Звезда фильма "Брак по-итальянски" уверена, что внешность может очаровывать только в том случае, если женщина обладает богатым внутренним миром и интеллектом.