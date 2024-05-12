Ждёт нового Мартиросяна: известный шоумен раскрыл секрет беременности Анны Хилькевич

Гарик Мартиросян, известный телеведущий, продюсер и звезда Comedy Club, пошутил о третьей беременности Анны Хилькевич, звезды сериала "Универ".
"Аня Хилькевич не просто ждёт ребёнка, она в ожидании нового Мартиросяна", — многозначительно заявил он.
И тут же напомнил, что фамилия мужа Анны — Артура Волкова — на самом деле Мартиросян.
"Не думайте, что в этом мире я один Мартиросян, у Ани муж тоже Мартиросян".
Семья Анны Хилькевич ждет третьего ребенка. Актриса призналась, что будет очень рада и мальчику, и девочке.
Правильный полив является чрезвычайно важной частью выращивания арбуза.