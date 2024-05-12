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Необычная комедия Никласа Ларссона "Диван для мамы" выйдет на онлайн-платформы уже этим летом

Эллен Берстин в роли матери, застрявшей на диване в комедии Ларссона

1:01
Кино

Летом на онлайн-платформах состоится премьера дебютной мрачной комедии Никласа Ларссона.

Эллен Берстин в роли матери, застрявшей на диване в комедии Ларссона
Фото: commons.wikimedia.org by Cornischong at Luxembourgish Wikipedia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В центре сюжета — непростые отношения в дисфункциональной семье, которая неожиданно оказывается запертой в магазине антикварной мебели. Ситуация обостряется, когда пожилая мать семейства (Эллен Берстин) неожиданно отказывается подняться с дивана в витрине. Её дети — Дэвид (Юэн МакГрегор), Гриффит (Рис Иванс) и Линда (Лара Флинн Бойл) — вынуждены искать способы освобождения из этого необычного затруднения. Им на помощь приходят менеджер магазина и его дочь, вместе они отправляются в необычное приключение по городу, надеясь найти решение их проблем.

Фильм Ларссона был впервые представлен прошлой осенью на кинофестивале в Торонто, где вызвал значительный интерес. Критики отметили картину как "необычную, смелую и более фантастическую, чем можно было бы предполагать".

Mother, Couch (2024) | Trailer | Niclas Larsson
Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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