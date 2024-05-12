Актёр Виталий Гогунский рассказал, как жил 11 лет после ухода из "Универа"

Актёр сериала "Универ" Виталий Гогунский рассказал о своей жизни после ухода из ленты. Об этом он сообщил изданию "7дней".
Исполнитель роли Кузи заявил, что за 11 лет побывал во многих странах. Более того, он даже жил в монастыре.
"11 лет своей жизни после ухода из сериала я не отдам никому, они были феноменальными. Я объездил весь мир — не был только в Австралии и Северной Америке. Жил и в монастыре, и на Ибице — почувствуйте разницу! Занимался разными творческими проектами", — рассказал Виталий Гогунский.
Однако затем поклонники стали просить актёра вернуться. Когда продюсер предстоящего сериала "Универ. 13 лет спустя" предложил ему сыграть в ленте, то он согласился.
"Но в последнее время каждый второй комментарий в моих соцсетях гласил: "Вернись!". И когда продюсер Вячеслав Дусмухаметов позвонил мне и сказал: "Вернись, Кузя станет олигархом", я сразу согласился. Играть героя, который так вырос, для меня настоящий подарок", — сообщил актёр.
Ранее Pravda.Ru писала, что Кузя из сериала "Универ. 13 лет спустя" станет "пельменным королём".
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