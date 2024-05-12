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Актёр Виталий Гогунский рассказал, как жил 11 лет после ухода из "Универа"

Виталий Гогунский назвал свою жизнь после "Универа" феноменальной

1:18
Кино

Актёр сериала "Универ" Виталий Гогунский рассказал о своей жизни после ухода из ленты. Об этом он сообщил изданию "7дней".

Виталий Гогунский назвал свою жизнь после "Универа" феноменальной
Фото: pixabay.com by stokpic is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Исполнитель роли Кузи заявил, что за 11 лет побывал во многих странах. Более того, он даже жил в монастыре.

"11 лет своей жизни после ухода из сериала я не отдам никому, они были феноменальными. Я объездил весь мир — не был только в Австралии и Северной Америке. Жил и в монастыре, и на Ибице — почувствуйте разницу! Занимался разными творческими проектами", — рассказал Виталий Гогунский.

Однако затем поклонники стали просить актёра вернуться. Когда продюсер предстоящего сериала "Универ. 13 лет спустя" предложил ему сыграть в ленте, то он согласился.

"Но в последнее время каждый второй комментарий в моих соцсетях гласил: "Вернись!". И когда продюсер Вячеслав Дусмухаметов позвонил мне и сказал: "Вернись, Кузя станет олигархом", я сразу согласился. Играть героя, который так вырос, для меня настоящий подарок", — сообщил актёр.

Ранее Pravda.Ru писала, что Кузя из сериала "Универ. 13 лет спустя" станет "пельменным королём".

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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