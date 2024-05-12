Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хабиб Нурмагомедов оспаривает информацию о долге в 306 миллионов рублей перед налогов
В Тюмени усугубляется дефицит арендного жилья
Как сделать практичную и красивую дорожку на газоне
Классический штрудель: секреты приготовления
Восстанавливать дом в Белгороде будут после обследования
Волейболистка Филиштинская: у россиян были бы неплохие шансы на медали на ОИ-24
Названы ошибки владельцев собак после обнаружения клеща: что не нужно делать
В России появится самое большое в мире здание, напечатанное на 3D принтере
Умение радоваться мелочам: коротко о главном
Роджер Корман, легендарный режиссер и продюсер, скончался в возрасте 98 лет, оставив неизгладимый след в истории кино

Ушёл из жизни Роджер Корман, пионер независимого кинематографа

1:39
Кино

9 мая умер Роджер Корман в возрасте 98 лет. Он был известен как выдающийся продюсер и режиссёр, один из пионеров независимого кинематографа и непревзойденный "король фильмов категории Б". Корман оказал неизмеримое воздействие на современную поп-культуру.

Ушёл из жизни Роджер Корман, пионер независимого кинематографа
Фото: commons.wikimedia.org by Marianna Diamos is licensed under CC BY 4.0

За свою карьеру Корман создал более двухсот кинолент, большинство из которых были произведены на скорую руку с ограниченным бюджетом. Он специализировался на жанровом кино и особенно прославился благодаря серии экранизаций произведений Эдгара Аллана По с Винсентом Прайсом в главных ролях, включая такие фильмы, как "Падение дома Ашеров" (1960), "Колодец и маятник" (1961), "Ворон" (1963) и "Маска красной смерти" (1964).

Корман добился признания ещё при жизни: в 1964 году его талант был высоко оценен деятелями французской новой волны, и он стал самым молодым кинематографистом, чьи работы были представлены на ретроспективе в французской Синематеке.

Его влияние на американскую новую волну было колоссальным, Роджер открыл дорогу в большое кино многим молодым и амбициозным режиссёрам, таким как Фрэнсис Форд Коппола, Мартин Скорсезе, Питер Богданович, Рон Ховард, Джонатан Демме и Джеймс Кэмерон, которые позднее отдавали ему дань уважения, приглашая сниматься в камео в своих проектах.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Вот как кошки заранее узнают, что их хозяин скоро придёт домой: кошачье шестое чувство

Многие удивляются тому, как коты могут предчувствовать скорое возвращение своего хозяина домой.

Стало известно, как кошки узнают, когда их хозяин придет домой
Меган Маркл появилась в Нигерии в платье "Виндзор" с голой спиной
Меган Маркл опозорилась во время визита с принцем Гарри в Нигерию
Чем подкормить чеснок весной, чтобы был крупный и не желтел
Садальского восхитил полуфинал "Евровидения": вот где нужно Аксюте и Эрнсту учиться
Оборону Харькова строило всё НАТО. Не помогло Дмитрий Плотников На сцене Театра Моссовета поставили экспериментальный спектакль по пьесе Мольера Анжела Якубовская Урсула фон дер Ляйен вряд ли останется главой Еврокомиссии Андрей Николаев
Александр Петров поделился трогательным снимком с супругой
Стало известно, как телеведущая Елена Николаева назвала ребенка от бывшего мужа Волочковой
Эти породы не воняют грязной псиной: названы собаки с самым приятным запахом
Эти породы не воняют грязной псиной: названы собаки с самым приятным запахом
Последние материалы
Умение радоваться мелочам: коротко о главном
Стало известно, почему упал экспорт нефтепродуктов из России
Новостройки Мурманска за год подорожали почти на 50%
Как действовать, если заблудились в лесу: эффективные советы от экспертов
Почему важно глушить двигатель на АЗС: советы экспертов
Яблочный смузи: вкусный и полезный напиток
Солист дуэта HammAli & Navai, Наваи Бакиров, объявлен в розыск за долги
В "Фуриосе" от Ани Тейлор-Джой можно будет услышать всего 30 фраз
Почему стоит посадить иберис
Продукты из холодильника для здоровых волос
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников