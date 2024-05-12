Роджер Корман, легендарный режиссер и продюсер, скончался в возрасте 98 лет, оставив неизгладимый след в истории кино

Ушёл из жизни Роджер Корман, пионер независимого кинематографа

1:39 Your browser does not support the audio element. Кино

9 мая умер Роджер Корман в возрасте 98 лет. Он был известен как выдающийся продюсер и режиссёр, один из пионеров независимого кинематографа и непревзойденный "король фильмов категории Б". Корман оказал неизмеримое воздействие на современную поп-культуру.

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За свою карьеру Корман создал более двухсот кинолент, большинство из которых были произведены на скорую руку с ограниченным бюджетом. Он специализировался на жанровом кино и особенно прославился благодаря серии экранизаций произведений Эдгара Аллана По с Винсентом Прайсом в главных ролях, включая такие фильмы, как "Падение дома Ашеров" (1960), "Колодец и маятник" (1961), "Ворон" (1963) и "Маска красной смерти" (1964).

Корман добился признания ещё при жизни: в 1964 году его талант был высоко оценен деятелями французской новой волны, и он стал самым молодым кинематографистом, чьи работы были представлены на ретроспективе в французской Синематеке.

Его влияние на американскую новую волну было колоссальным, Роджер открыл дорогу в большое кино многим молодым и амбициозным режиссёрам, таким как Фрэнсис Форд Коппола, Мартин Скорсезе, Питер Богданович, Рон Ховард, Джонатан Демме и Джеймс Кэмерон, которые позднее отдавали ему дань уважения, приглашая сниматься в камео в своих проектах.