"Gaga Chromatica Ball": HBO представил трейлер нового концертного фильма певицы Леди Гаги

Фильм-концерт Леди Гаги: HBO показал трейлер "Gaga Chromatica Ball"

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HBO выпустил трейлер к фильму-концерту "Gaga Chromatica Ball", который открывает зрителю уникальную возможность пережить одно из ярких выступлений Леди Гаги.

Фото: commons.wikimedia.org by proacguy1 is licensed under CC BY-SA 2.0

Запечатленное событие произошло в ходе глобального тура популярной певицы в 2022 году, причем особое внимание уделено концерту, прошедшему 10 сентября в Лос-Анджелесе. Сама Леди Гага не только стала продюсером этого проекта, но и реализовала себя в роли режиссера, добавив фильму персональной изюминки.

Премьера проекта ожидается 25 мая на стриминговом сервисе Max, предоставляя поклонникам и ценителям музыки возможность насладиться не только визуальным рядом, но и выдающимся вокальным мастерством Леди Гаги.