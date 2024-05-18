Известные актёры, которые не любят вспоминать свои знаковые роли

Эти актёры не любят свои знаковые роли

1:19 Your browser does not support the audio element. Кино

Pravda.Ru сделала подборку актёров, которые не любят вспоминать свои знаковые роли в кино.

Фото: pxhere.com by NIKON D7100 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Кейт Уинслет

Роль Роуз в фильме "Титаник" прославила актрису. Она даже была номинирована на престижную премию "Оскар"! Казалось бы, Кейт Уинслет должна вспоминать о роли с радостью. Однако на самом деле это не так. Актриса признавалась, что хотела бы заново сыграть в картине. По мнению звезды "Титаника", её игра была не самой лучшей.

Роберт Паттинсон

Многим зрителям Роберт Паттинсон знаком по роли вампира Эдварда в серии фильмов "Сумерки". Тем не менее впоследствии во многих интервью актёр нелестно отзывался как о всей ленте, так и о своём герое. После завершения съёмок он даже постарался отойти от амплуа сверхъестественного персонажа.

Дэниел Рэдклифф

Дэниел Рэдклифф исполнял роль волшебника Гарри Поттера в серии одноимённых фильмов с самого детства. Впоследствии актёра стали ассоциировать исключительно с его персонажем. Более того, стремительно обрушившаяся слава плохо отразилась на Дэниеле Рэдклиффе. В определённый момент он даже стал употреблять спиртные напитки. Однако сейчас актёр благодарен создателям фильмов за то, что они взяли его на знаковую роль.