Известные актёры, которые не любят вспоминать свои знаковые роли

Pravda.Ru сделала подборку актёров, которые не любят вспоминать свои знаковые роли в кино.
Роль Роуз в фильме "Титаник" прославила актрису. Она даже была номинирована на престижную премию "Оскар"! Казалось бы, Кейт Уинслет должна вспоминать о роли с радостью. Однако на самом деле это не так. Актриса признавалась, что хотела бы заново сыграть в картине. По мнению звезды "Титаника", её игра была не самой лучшей.
Многим зрителям Роберт Паттинсон знаком по роли вампира Эдварда в серии фильмов "Сумерки". Тем не менее впоследствии во многих интервью актёр нелестно отзывался как о всей ленте, так и о своём герое. После завершения съёмок он даже постарался отойти от амплуа сверхъестественного персонажа.
Дэниел Рэдклифф исполнял роль волшебника Гарри Поттера в серии одноимённых фильмов с самого детства. Впоследствии актёра стали ассоциировать исключительно с его персонажем. Более того, стремительно обрушившаяся слава плохо отразилась на Дэниеле Рэдклиффе. В определённый момент он даже стал употреблять спиртные напитки. Однако сейчас актёр благодарен создателям фильмов за то, что они взяли его на знаковую роль.
Ксения Бородина, известная телеведущая, поделилась в своем Instagram* историями о том, как она столкнулась с неожиданной аллергической реакцией.