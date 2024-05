Джордж Миллер выразил желание сотрудничать с Крисом Хемсвортом над созданием фильма "Тор 5"

Джордж Миллер, известный своей работой над "Фуриосой: Хрониками Безумного Макса", выразил желание сотрудничать с Крисом Хемсвортом над проектом "Тор 5".

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0