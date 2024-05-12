Джордж Миллер выразил желание сотрудничать с Крисом Хемсвортом над созданием фильма "Тор 5"

Джордж Миллер выразил желание снять "Тор 5" с Крисом Хемсвортом

Джордж Миллер, известный своей работой над "Фуриосой: Хрониками Безумного Макса", выразил желание сотрудничать с Крисом Хемсвортом над проектом "Тор 5".

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0

Интерес Хемсворта к сотрудничеству стал предметом беседы с изданием ComicBook, в ходе которой обсуждалась возможность его работы с Marvel Studios. Как известно, "Тор 5" пока не получил официального анонса и на данный момент не имеет режиссера, но фанаты Marvel наверняка были бы в восторге, если бы Миллеру предоставили возможность режиссировать этот фильм.

Миллер выразил готовность работать с Хемсвортом над любым проектом, отметив его великолепные актерские качества и универсальность.

"Крис обладает широким спектром навыков, начиная от физической подготовки до эмоциональной и интеллектуальной готовности к сложным ролям, что является ключевым для любого актера", — сказал он.

Также Крис Хемсворт и Аня Тейлор-Джой поделились положительными впечатлениями от сотрудничества с Миллером. Хемсворт в частности высоко оценил тщательную подготовку каждого кадра режиссером, подчеркнув, что каждый момент съемок был важен и продуман в рамках общего замысла проекта.