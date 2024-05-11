Компания "Sony Pictures" объявила дату выхода фильма ужасов "28 лет спустя"

Премьера фильма "28 лет спустя" состоится 20 июня 2025 года

0:45 Your browser does not support the audio element. Кино

Компания "Sony Pictures" назвала дату выхода фильма Дэнни Бойла "28 лет спустя". Об этом пишет издание "Variety".

Фото: unsplash.com by Bara Cross baracross is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Премьера фильма ужасов должна состояться 20 июня 2025 года. Картина является продолжением проектов "28 дней спустя" и "28 недель спустя". Главные роли в ней исполнят Джоди Комер, Рэйф Файнс, Аарон Тейлор-Джонсон, а также Джек О'Коннелл.

Сюжет "28 лет спустя" пока неизвестен. Тем не менее в предыдущих частях показали постапокалиптическую Великобританию, в которой население столкнулось со смертноносным зомби-вирусом.