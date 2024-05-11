Компания "Sony Pictures" назвала дату выхода фильма Дэнни Бойла "28 лет спустя". Об этом пишет издание "Variety".
Премьера фильма ужасов должна состояться 20 июня 2025 года. Картина является продолжением проектов "28 дней спустя" и "28 недель спустя". Главные роли в ней исполнят Джоди Комер, Рэйф Файнс, Аарон Тейлор-Джонсон, а также Джек О'Коннелл.
Сюжет "28 лет спустя" пока неизвестен. Тем не менее в предыдущих частях показали постапокалиптическую Великобританию, в которой население столкнулось со смертноносным зомби-вирусом.
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.