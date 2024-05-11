Звезда картины "Сто лет тому вперёд" Юрий Борисов рассказал, что он с женой Анной Шевчук ограничивает детям просмотр фильмов. Об этом актёр сообщил Фёдору Бондарчуку на YouTube-канале "Кино в деталях".
Юрий Борисов заявил, что своим дочерям выдаёт планшет на определённое время. Он хочет, чтобы дети умели себя развлечь другими способами.
"Мы мало показываем им фильмов. Мультфильмов тоже немного. Им сейчас 7 и 8 лет. У нас нет дома телевизора, есть планшет, который выдаётся дозированно. Пока есть это ограничение, есть желание читать и смотреть вокруг. Потому что скучно этого не делать", — сообщил актёр.
Он добавил, что посетил с детьми премьеру фильма "Сто лет тому вперёд". Им было необычно видеть отца в роли космического пирата Глота на большом экране.
Ранее актёр Александр Петров рассказал, как относится к Юрию Борисову.
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.