Юрий Борисов рассказал, что ограничивает своим детям просмотр фильмов

Актёр Юрий Борисов запрещает своим детям часто смотреть кино

0:57 Your browser does not support the audio element. Кино

Звезда картины "Сто лет тому вперёд" Юрий Борисов рассказал, что он с женой Анной Шевчук ограничивает детям просмотр фильмов. Об этом актёр сообщил Фёдору Бондарчуку на YouTube-канале "Кино в деталях".

Фото: flickr.com by Lucélia Ribeiro is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Юрий Борисов заявил, что своим дочерям выдаёт планшет на определённое время. Он хочет, чтобы дети умели себя развлечь другими способами.

"Мы мало показываем им фильмов. Мультфильмов тоже немного. Им сейчас 7 и 8 лет. У нас нет дома телевизора, есть планшет, который выдаётся дозированно. Пока есть это ограничение, есть желание читать и смотреть вокруг. Потому что скучно этого не делать", — сообщил актёр.

Он добавил, что посетил с детьми премьеру фильма "Сто лет тому вперёд". Им было необычно видеть отца в роли космического пирата Глота на большом экране.

Ранее актёр Александр Петров рассказал, как относится к Юрию Борисову.