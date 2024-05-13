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Рязанов озвучил национальную идею русских: сегодня такие слова говорить опасно

Рязанов высказался об общей черте, присущей почти всем русским

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Кино

В мире уже давно сложились разнообразные стереотипы о различных народах, например, о любвеобильности французов, о педантичности немцев и, конечно, о знаменитой лени русских.

Рязанов высказался об общей черте, присущей почти всем русским
Фото: commons.wikimedia.org by Wuhazet is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Верить или нет стереотипам — каждый решает сам за себя, но иногда они всё же соответствуют действительности. Однажды Эльдар Рязанов высказался как раз о той самой черте, из-за которой русские хотят работать как можно меньше, но получать при этом как можно больше.

По словам Рязанова, такая черта пришла в сознание русских из сказок, в которых герои вылавливали золотых рыбок.

"Русские, если почитать фольклор, всегда хотели получить всё, сразу и много и при этом не работать. Русские сказки — это и есть, к сожалению, национальная идея. Менталитет, который, мягко говоря, симпатии не вызывает", — высказался Рязанов в одном из интервью.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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