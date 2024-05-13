Рязанов озвучил национальную идею русских: сегодня такие слова говорить опасно

Рязанов высказался об общей черте, присущей почти всем русским

0:56 Your browser does not support the audio element. Кино

В мире уже давно сложились разнообразные стереотипы о различных народах, например, о любвеобильности французов, о педантичности немцев и, конечно, о знаменитой лени русских.

Фото: commons.wikimedia.org by Wuhazet is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Верить или нет стереотипам — каждый решает сам за себя, но иногда они всё же соответствуют действительности. Однажды Эльдар Рязанов высказался как раз о той самой черте, из-за которой русские хотят работать как можно меньше, но получать при этом как можно больше.

По словам Рязанова, такая черта пришла в сознание русских из сказок, в которых герои вылавливали золотых рыбок.