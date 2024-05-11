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Музкритик Сергей Соседов назвал игру Анны Пересильд в "Слове пацана" отвратительной

"Отвратительная игра": Сергей Соседов раскритиковал Анну Пересильд в "Слове пацана"

0:57
Кино

Музыкальному критику Сергею Соседову не понравилась игра Анны Пересильд в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте". Об этом он заявил на YouTube-канале "СпецКорр".

"Отвратительная игра": Сергей Соседов раскритиковал Анну Пересильд в "Слове пацана"
Фото: instagram.com/anna_peresild_official by Слава Новиков is licensed under public domain

По мнению Сергея Соседова, актриса плохо исполнила свою роль. Он назвал её героиню "картонной". 

"Просто какая-то картонная фигура эта Айгуль. То ли образ так создан, может быть, не дописан, то ли это отвратительная игра актрисы, я не могу понять", — сказал музкритик.

Тем не менее сценарист сериала Андрей Золотарёв ему возразил.

"Мне кажется, это аберрация [искажение] вашего сознания, то, как вы смотрите на этот сериал. Для меня она живая, нормальная, прекрасная актриса, которая замечательно сыграла свою роль", — заявил он.

Ранее Анна Пересильд заверила, что обязательно получит актёрское образование.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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