Музыкальному критику Сергею Соседову не понравилась игра Анны Пересильд в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте". Об этом он заявил на YouTube-канале "СпецКорр".
По мнению Сергея Соседова, актриса плохо исполнила свою роль. Он назвал её героиню "картонной".
"Просто какая-то картонная фигура эта Айгуль. То ли образ так создан, может быть, не дописан, то ли это отвратительная игра актрисы, я не могу понять", — сказал музкритик.
Тем не менее сценарист сериала Андрей Золотарёв ему возразил.
"Мне кажется, это аберрация [искажение] вашего сознания, то, как вы смотрите на этот сериал. Для меня она живая, нормальная, прекрасная актриса, которая замечательно сыграла свою роль", — заявил он.
Ранее Анна Пересильд заверила, что обязательно получит актёрское образование.
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.