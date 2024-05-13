Максим Виторган высказался об отсутствии рефлексии в российском кино: "Где фильм про Беслан и Норд-Ост?"

Максим Виторган высказался о плачевном состоянии российского кино

1:27 Your browser does not support the audio element. Кино

Максим Виторган посвящает много времени просмотру российских фильмов и сериалов. Актёр заметил, что российское кино находится в плачевном состоянии.

Фото: commons.wikimedia.org by Владов Андрей is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Российские фильмы не отличаются высоким качеством из-за цензуры, которая якобы сковывает искусство и не даёт простора мысли. Режиссёрам приходится удерживать себя в строгих рамках, а значит, творить не так, как им самим хочется, а так, как от них это требуется.

Также Виторган подчеркнул, что в российском кино практически не поднимаются темы, связанные с важными современными историческими событиями.

"Есть один простой, но очень грустный и показательный момент неправильного устройства нашей жизни, связанный с кино и сериалами. Вот где фильм про Норд-Ост и Беслан? Где фильмы про яркие современные события за последние 25 лет? Где? Вот были фильмы про войну в Чечне — разные, разного качества, но они были. Дальше где? Что, наших художников настолько не интересует какая-то рефлексия по поводу этих событий? Нет, конечно", — сказал Виторган в интервью литературному критику Галине Юзефович.

Виторган заявил, что не является поклонником США, но считает, что американцы поступают правильно, придавая большое значение своей истории и отражая её в своих произведениях искусства.