Хидео Кодзима восхитился фильмом "Фуриоса: Хроники Безумного Макса"

Геймдизайнер Хидео Кодзима высоко оценил предстоящий фильм Джорджа Миллера "Фуриоса: Хроники Безумного Макса". Об этом он написал в своём аккаунте соцсети.
Хидео Кодзима заявил, что картина является шедевром. Кроме того, он назвал режиссёра фильма своим кумиром.
"Посмотрел "Фуриосу: Хроники Безумного Макса"! Этот фильм является шедевром! С тех пор, как я увидел первый фильм, когда мне было 16 лет, Джордж Миллер спасал меня, воодушевлял и менял мой образ жизни бесчисленное количество раз. Он — мой бог, а его фильмы — моя Библия", — признался известный геймдизайнер.
Премьера состоится 15 мая на Каннском кинофестивале, а в широкий прокат картина выйдет 24 числа того же месяца. Проект является приквелом фильма "Безумный Макс: Дорога ярости".
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