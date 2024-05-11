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Хидео Кодзима восхитился фильмом "Фуриоса: Хроники Безумного Макса"

Хидео Кодзима назвал режиссёра "Фуриосы" богом, а его фильм — шедевром

0:58
Кино

Геймдизайнер Хидео Кодзима высоко оценил предстоящий фильм Джорджа Миллера "Фуриоса: Хроники Безумного Макса". Об этом он написал в своём аккаунте соцсети.

Хидео Кодзима назвал режиссёра "Фуриосы" богом, а его фильм — шедевром
Фото: flickr.com by Nikita is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Хидео Кодзима заявил, что картина является шедевром. Кроме того, он назвал режиссёра фильма своим кумиром.

"Посмотрел "Фуриосу: Хроники Безумного Макса"! Этот фильм является шедевром! С тех пор, как я увидел первый фильм, когда мне было 16 лет, Джордж Миллер спасал меня, воодушевлял и менял мой образ жизни бесчисленное количество раз. Он — мой бог, а его фильмы — моя Библия", — признался известный геймдизайнер.

Премьера состоится 15 мая на Каннском кинофестивале, а в широкий прокат картина выйдет 24 числа того же месяца. Проект является приквелом фильма "Безумный Макс: Дорога ярости".

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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