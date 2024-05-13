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Анна Ковальчук просила у священника благословения на съёмки в "Мастере и Маргарите" и была удивлена его ответом

Анна Ковальчук советовалась со священником, прежде чем согласиться на роль Маргариты

1:06
Кино

В кино нередко случаются грустные истории, когда артист соглашался на роль, связанную с нечистью, и в результате страдал от этого. Так, например, у Натальи Варлей начала рушиться жизнь после того, как она легла в гроб в фильме "Вий".

Анна Ковальчук советовалась со священником, прежде чем согласиться на роль Маргариты
Фото: commons.wikimedia.org by Solundir is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Анна Ковальчук переживала, когда получила приглашение на роль Маргариты в сериале Владимира Бортко "Мастер и Маргарита". Несмотря на то, что роман Михаила Булгакова — признанная классика, факт остаётся фактом: в нём много нечистой силы.

Ковальчук была на распутье. Будучи верующим человеком, она не знала, стоит ли соглашаться на эту роль, и пошла за советом к священнику. Актриса была удивлена ответом батюшки, настолько мудрым и понимающим он оказался. Он сказал, что ничто не совершается без воли Бога, а значит, и роман "Мастер и Маргарита" был написан не зря.

После этих слов у актрисы отпали все сомнения. Она снималась в сериале уже со спокойной совестью и знала, что в её жизни всё будет хорошо.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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