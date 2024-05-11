Первые 2 эпизода 14-го сезона "Доктора Кто" уже доступны для просмотра

Вышли первые эпизоды нового сезона "Доктора Кто"

1:05 Your browser does not support the audio element. Кино

Сегодня вышли первые 2 эпизода 14-го сезона "Доктора Кто" с Шути Гатвой в главной роли, пишет портал "Чемпионат".

Фото: flickr.com by Matthew Wells is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Серии называются "Space Babies" ("Космические дети") и "The Devil's Chord" ("Дьявольский аккорд")

"Космические дети". Главный герой Доктор и его спутница Руби Сандей на машине времени отправляются в далёкое будущее. Они оказываются на ферме, которой управляют космические дети. Героям предстоит спасти их от страшного монстра.

"Дьявольский аккорд". Доктор и Руби встречают группу "The Beatles". Однако оказывается, что некий Маэстро изменил ход истории. Теперь герои попытаются вернуть всё как было и спасти будущее Земли.

Всего в 14-м сезоне будет 8 серий. Они станут выходить 1 раз в неделю в ночь на субботу. Последний эпизод покажут зрителям 21 июня.

Ранее Pravda.Ru писала, что новый сезон "Доктора Кто" критики оценили положительно.