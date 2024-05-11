Первые 2 эпизода 14-го сезона "Доктора Кто" уже доступны для просмотра

Сегодня вышли первые 2 эпизода 14-го сезона "Доктора Кто" с Шути Гатвой в главной роли, пишет портал "Чемпионат".
Серии называются "Space Babies" ("Космические дети") и "The Devil's Chord" ("Дьявольский аккорд")
"Космические дети". Главный герой Доктор и его спутница Руби Сандей на машине времени отправляются в далёкое будущее. Они оказываются на ферме, которой управляют космические дети. Героям предстоит спасти их от страшного монстра.
"Дьявольский аккорд". Доктор и Руби встречают группу "The Beatles". Однако оказывается, что некий Маэстро изменил ход истории. Теперь герои попытаются вернуть всё как было и спасти будущее Земли.
Всего в 14-м сезоне будет 8 серий. Они станут выходить 1 раз в неделю в ночь на субботу. Последний эпизод покажут зрителям 21 июня.
Ранее Pravda.Ru писала, что новый сезон "Доктора Кто" критики оценили положительно.
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.