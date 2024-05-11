По известной хоррор-игре "Poppy Playtime" создадут фильм ужасов. Об этом пишет портал "Deadline".
Компания "Legendary Pictures" и студия "Mob Entertainment" заключили сделку на снятие нового проекта. Сейчас фильм находится на раннем этапе производства. Актёры на роли не утверждены и нет деталей сюжета.
Первая версия "Poppy Playtime" вышла в 2021 году. Она стала пользоваться большой популярностью, вследствие чего создатели выпустили ещё 2 части игры. Действие "Poppy Playtime" происходит на заброшенной фабрике детских игрушек. Пользователи ходят по объекту и разгадывают головоломки. Персонаж-монстр Хагги Вагги относится как раз к этой игре.
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.