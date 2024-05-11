Компания "Legendary Pictures" и студия "Mob Entertainment" снимут фильм по знаменитой игре "Poppy Playtime"

Хагги Вагги появится в кино: по известной игре "Poppy Playtime" снимут фильм

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По известной хоррор-игре "Poppy Playtime" создадут фильм ужасов. Об этом пишет портал "Deadline".

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Компания "Legendary Pictures" и студия "Mob Entertainment" заключили сделку на снятие нового проекта. Сейчас фильм находится на раннем этапе производства. Актёры на роли не утверждены и нет деталей сюжета.

Первая версия "Poppy Playtime" вышла в 2021 году. Она стала пользоваться большой популярностью, вследствие чего создатели выпустили ещё 2 части игры. Действие "Poppy Playtime" происходит на заброшенной фабрике детских игрушек. Пользователи ходят по объекту и разгадывают головоломки. Персонаж-монстр Хагги Вагги относится как раз к этой игре.